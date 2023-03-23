Протесты в Хайфе: первые данные об арестах
В Хайфе проходят акции протеста против правовой реформы в рамках "Дня национального паралича".
На демонстрации произошли столкновения.
Полиция арестовала семерых протестующих по подозрению в хулиганстве и нападении на правоохранителей.
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли на перекрестке Матам.
בשידור חי: המכת"זית מפנה מפגינים שחוסמים צומת, המשטרה מבצעת מעצרים. @CBeyar עם הדיווח pic.twitter.com/swpwaBeR8y— כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2023