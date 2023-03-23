



Протесты в Хайфе: первые данные об арестах

В Хайфе проходят акции протеста против правовой реформы в рамках "Дня национального паралича".



На демонстрации произошли столкновения.



Полиция арестовала семерых протестующих по подозрению в хулиганстве и нападении на правоохранителей.



Столкновения между демонстрантами и полицией произошли на перекрестке Матам.



