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Протесты в Хайфе: первые данные об арестах
23.03.2023 13:08 Алина Груднева

Протесты в Хайфе: первые данные об арестах

В Хайфе проходят акции протеста против правовой реформы в рамках "Дня национального паралича".

На демонстрации произошли столкновения.

Полиция арестовала семерых протестующих по подозрению в хулиганстве и нападении на правоохранителей.

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли на перекрестке Матам.

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