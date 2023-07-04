



Протесты и погромы во Франции: убытки бизнеса превысили €1 млрд

В результате масштабных протестов и массовых погромов французские компании понесли убытки на сумму более 1 млрд евро.



Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье.



По его словам, пока рано называть точную цифру. За время беспорядков, по оценке Движения предпринимателей, около 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков, ограблено около 250 табачных лавок, некоторые объекты пострадали от поджогов и других актов вандализма. Оценка ущерба от руководителя ассоциации не включает возможные убытки для туризма, передает Le Parisien.



"Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований", - подчеркнул Жоффруа Ру де Безье.