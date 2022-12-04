Протесты друзов в Сирии: двое погибших, семеро раненых
В ходе штурма здания губернатора Эс-Сувайда на юге Сирии погибли минимум два человека.
Протесты друзов в провинции вспыхнули на фоне тяжелого экономического кризиса.
Демонстрация переросла в беспорядки, в результате которых погибли один протестующий и один полицейский. Еще семь человек получили ранения.
В заявлении министра внутренних дел Сирии сказано, что люди, ворвавшиеся в здание губернатора, были вооружены. Они громили мебель, разбили окна и украли документы. Полицейский был убит после того, как протестующие напали на полицейский участок.
כלי תקשורת ערביים מדווחים: עשרות מפגינים מחו נגד השלטון בסוריה על המצב הכלכלי הקשה. כמה מפגינים פרצו לבניין ממשלתי במחוז א-סווידא בדרום מערב המדינה, וניסו להסיר את תמונתו של אסד. עוד דווח על ירי של כוחות הביטחון וכמה מפגינים שנפצעו@gal_sade pic.twitter.com/lv9A7MgNEx— כאן חדשות (@kann_news) December 4, 2022