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Протесты друзов в Сирии: двое погибших, семеро раненых
04.12.2022 16:43 Алина Груднева

Протесты друзов в Сирии: двое погибших, семеро раненых

В ходе штурма здания губернатора Эс-Сувайда на юге Сирии погибли минимум два человека.

 
Протесты друзов в провинции вспыхнули на фоне тяжелого экономического кризиса.
 
Демонстрация переросла в беспорядки, в результате которых погибли один протестующий и один полицейский. Еще семь человек получили ранения.
 
В заявлении министра внутренних дел Сирии сказано, что люди, ворвавшиеся в здание губернатора, были вооружены. Они громили мебель, разбили окна и украли документы. Полицейский был убит после того, как протестующие напали на полицейский участок.

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