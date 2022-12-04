



Протесты друзов в Сирии: двое погибших, семеро раненых

В ходе штурма здания губернатора Эс-Сувайда на юге Сирии погибли минимум два человека.

Протесты друзов в провинции вспыхнули на фоне тяжелого экономического кризиса.

Демонстрация переросла в беспорядки, в результате которых погибли один протестующий и один полицейский. Еще семь человек получили ранения.

В заявлении министра внутренних дел Сирии сказано, что люди, ворвавшиеся в здание губернатора, были вооружены. Они громили мебель, разбили окна и украли документы. Полицейский был убит после того, как протестующие напали на полицейский участок.