



Протестующих обвиняют в подстрекательстве за плакаты с фото лиц полицейских

Полиция в субботу объявила о расследовании демонстрантов, протестующих против судебной реформы, за использование в Тель-Авиве плакатов с лицами и именами офицеров, которые, по их мнению, применили чрезмерную силу на недавних митингах. На плакатах, которые замечены в Тель-Авиве, были изображения полицейских с надписью “осторожно” над их именами, а ниже подробно описаны их действия.



В заявлении полиции говорится, что расследование проводится по подозрению в оскорблении государственных служащих, клевету и подстрекательство к насилию.



“Полиция Израиля призывает общественность воздерживаться от публикации материалов, наносящих вред офицерам и их семьям”, – говорится в заявлении полиции.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил поддержку офицерам, изображенным на плакатах, назвав их “героями”.



“Кампания позора и подстрекательства шокирует и переходит красную черту”, ​​– заявил он.



Начало расследования осудила Ассоциация за гражданские права в Израиле ACRI.



“Нет оснований преследовать протестующих за использование плакатов, говорящих правду. Вместо того, чтобы преследовать демонстрантов и пытаться навредить свободе выражения мнений, полиции стоит позаботиться о том, чтобы ее сотрудники больше не применяли насилие в отношении протестующих”, – считает Авнер Пинчук из ACRI.



Комиссар Коби Шабтай принимал участие в принятии решения о начале расследования.



“Полиция стала волнорезом, о который разбивается протест”, – сказал он в субботу в телеобращении, обвинив протестующих в проведении “полевых испытаний” над офицерами.