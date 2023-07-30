Протестующих обвиняют в подстрекательстве за плакаты с фото лиц полицейских
Полиция в субботу объявила о расследовании демонстрантов, протестующих против судебной реформы, за использование в Тель-Авиве плакатов с лицами и именами офицеров, которые, по их мнению, применили чрезмерную силу на недавних митингах. На плакатах, которые замечены в Тель-Авиве, были изображения полицейских с надписью “осторожно” над их именами, а ниже подробно описаны их действия.
В заявлении полиции говорится, что расследование проводится по подозрению в оскорблении государственных служащих, клевету и подстрекательство к насилию.
“Полиция Израиля призывает общественность воздерживаться от публикации материалов, наносящих вред офицерам и их семьям”, – говорится в заявлении полиции.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил поддержку офицерам, изображенным на плакатах, назвав их “героями”.
“Кампания позора и подстрекательства шокирует и переходит красную черту”, – заявил он.
Начало расследования осудила Ассоциация за гражданские права в Израиле ACRI.
“Нет оснований преследовать протестующих за использование плакатов, говорящих правду. Вместо того, чтобы преследовать демонстрантов и пытаться навредить свободе выражения мнений, полиции стоит позаботиться о том, чтобы ее сотрудники больше не применяли насилие в отношении протестующих”, – считает Авнер Пинчук из ACRI.
Комиссар Коби Шабтай принимал участие в принятии решения о начале расследования.
“Полиция стала волнорезом, о который разбивается протест”, – сказал он в субботу в телеобращении, обвинив протестующих в проведении “полевых испытаний” над офицерами.