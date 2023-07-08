



Протестующие заблокировали Аялон

Вечером, 8 июля, десятки демонстрантов, выступающих против правовой реформы, заблокировали шоссе Аялон.



Судя по кадрам, распространяемым в социальных сетях, они начали жечь костры.



Ранее стало известно, что демонстранты жгут шины в Герцлии. На перекрестке Каплан также был разожжен костер.





מפגינים צועדים על איילון צפון, הירידות לאיילון דרום במחלפים רוקח, ההלכה וארלוזורוב נחסמו לתנועה

@Noam92Cohen pic.twitter.com/6ETQBr6Pol — החדשות - N12 (@N12News) July 8, 2023