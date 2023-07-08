Протестующие заблокировали Аялон
Вечером, 8 июля, десятки демонстрантов, выступающих против правовой реформы, заблокировали шоссе Аялон.
Судя по кадрам, распространяемым в социальных сетях, они начали жечь костры.
Ранее стало известно, что демонстранты жгут шины в Герцлии. На перекрестке Каплан также был разожжен костер.
מפגינים צועדים על איילון צפון, הירידות לאיילון דרום במחלפים רוקח, ההלכה וארלוזורוב נחסמו לתנועה— החדשות - N12 (@N12News) July 8, 2023
@Noam92Cohen pic.twitter.com/6ETQBr6Pol
עשרות מפגינים יורדים לאיילון צפון סמוך למחלף ארלוזרוב pic.twitter.com/6US9nx3Xwl— Bar Peleg (@bar_peleg) July 8, 2023