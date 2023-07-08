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Протестующие заблокировали Аялон
08.07.2023 21:57 Алина Груднева

Протестующие заблокировали Аялон

Вечером, 8 июля, десятки демонстрантов, выступающих против правовой реформы, заблокировали шоссе Аялон.

Судя по кадрам, распространяемым в социальных сетях, они начали жечь костры.

Ранее стало известно, что демонстранты жгут шины в Герцлии. На перекрестке Каплан также был разожжен костер.

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