



Протестующие ворвались в полицейский участок в Герцлии

В пятницу, апреля, несколько протестующих проникли в полицейский участок в Герцлии.



Об этом сообщает Ynet.



Уточняется, что внутрь проникли около 30 демонстрантов, которые в ответ на требование полиции отказались покинуть помещение.



В итоге, правоохранителям удалось вывести проникших внутрь демонстрантов.



Полиция сообщила, что их силы эвакуировали около 30 протестующих со станции Gillot после того, как они вошли внутрь и отказались покинуть место, и арестовали одного из них.

כשלושים מפגינים נכנסו לתחנת משטרת גלילות במחאה נגד מעצרו של פעיל מחאת המילואימניקים, שנעצר מוקדם יותר בהפגנה מול ביתו של בעלי ערוץ 14 יצחק מירלשווילי. המשטרה פינתה את המפגינים

(צילום: שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים)@AnnaPines_ pic.twitter.com/6sR2uSDIqT — גלצ (@GLZRadio) April 14, 2023