Новости » Происшествия
Протестующие ворвались в полицейский участок в Герцлии
14.04.2023 21:12 Алина Груднева

Протестующие ворвались в полицейский участок в Герцлии

В пятницу, апреля, несколько протестующих проникли в полицейский участок в Герцлии.

Об этом сообщает Ynet.

Уточняется, что внутрь проникли около 30 демонстрантов, которые в ответ на требование полиции отказались покинуть помещение.

В итоге, правоохранителям удалось вывести проникших внутрь демонстрантов.

Полиция сообщила, что их силы эвакуировали около 30 протестующих со станции Gillot после того, как они вошли внутрь и отказались покинуть место, и арестовали одного из них.


Это произошло после того, как полиция арестовала двух мужчин по окончании демонстрации на улице Хавацелет Ха Шарон в Герцлии, перед домом одного из владельцев 14-го канала Ицхака Мирилашвили.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы