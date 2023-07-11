



Протестующие у офиса Гистадрута требуют всеобщей забастовки

Толпа из нескольких сотен человек собралась возле офиса Гистадрута, требуя, чтобы крупнейший профсоюз Израиля объявил всеобщую забастовку.

Десятки групп протестующих подходят к зданию со всего города, сообщает The Times of Israel.



Они бьют в барабаны, трубят в рожки и издают звук то поднимающейся, то опускающейся сирены воздушной тревоги.



Несколько чиновников Гистадрута, личности которых установить не удалось, смотрят на протестующих с балкона.

