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Протестующие требуют освободить имама Лода
13.08.2022 19:56 Ольга Белозерова

Протестующие требуют освободить имама Лода

Перед больницей "Сорока" проходит демонстрация протеста, участники которой требуют освобождения имама-подстрекателя из Лода Юсефа Альбаза.

Об этом сообщает KAN.

Вчера имам объявил бессрочную голодовку  в знак протеста против его содержания под стражей. Позже в тот же день он был госпитализирован в больницу "Сорока" после того, как почувствовал себя плохо. 

 

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