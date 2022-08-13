Протестующие требуют освободить имама Лода
Перед больницей "Сорока" проходит демонстрация протеста, участники которой требуют освобождения имама-подстрекателя из Лода Юсефа Альбаза.
Об этом сообщает KAN.
Вчера имам объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его содержания под стражей. Позже в тот же день он был госпитализирован в больницу "Сорока" после того, как почувствовал себя плохо.
האימאם של לוד, יוסוף אל באז, הועבר אתמול מבית הסוהר לביה"ח סורוקה לאחר שטען שחש ברע. ברשתות הערביות טוענים שהוא שובת רעב, אבל בשב"ס מכחישים. כעת ישנה מחאה מול בית החולים הקוראת לשחרר אותו. השייח מרצה מחודש יוני 20 חודשי מאסר בגין איומים ותקיפת עובד ציבור@hadasgrinberg pic.twitter.com/VaQt6BNRHy— כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022