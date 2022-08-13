



Протестующие требуют освободить имама Лода

Перед больницей "Сорока" проходит демонстрация протеста, участники которой требуют освобождения имама-подстрекателя из Лода Юсефа Альбаза.



Об этом сообщает KAN.



Вчера имам объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его содержания под стражей. Позже в тот же день он был госпитализирован в больницу "Сорока" после того, как почувствовал себя плохо.



