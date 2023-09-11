



Протестующие пытались заблокировать машину Левина мусорными баками



Полиция арестовала 6 человек в городе Модиин по подозрению в нарушении общественного порядка и блокировании дорог.



Сегодня утром, 11 сентября, в городе Модиин полицейские провели мероприятия по поддержанию общественного порядка и порядка на дорогах в районе дома министра юстиции Левина, обеспечивая безопасное движение транспортных средств.



В соответствии с положениями закона, участникам акции протеста несколько раз было приказано покинуть перекресток для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Несколько протестующих не отреагировали на указание и были задержаны для допроса, движение на перекрестке было восстановлено.



שר המשפטים יריב לוין בורח ברכבו מהמפגינים סמוך לביתו pic.twitter.com/uuhIlff8Bb — aviad glickman (@aviadglickman) September 11, 2023