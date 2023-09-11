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Протестующие пытались заблокировать машину Левина мусорными баками
11.09.2023 09:28 Аркадий Бочаровский

Протестующие пытались заблокировать машину Левина мусорными баками


Полиция арестовала 6 человек в городе Модиин по подозрению в нарушении общественного порядка и блокировании дорог.

Сегодня утром, 11 сентября, в городе Модиин полицейские провели мероприятия по поддержанию общественного порядка и порядка на дорогах в районе дома министра юстиции Левина, обеспечивая безопасное движение транспортных средств.

В соответствии с положениями закона, участникам акции протеста несколько раз было приказано покинуть перекресток для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Несколько протестующих не отреагировали на указание и были задержаны для допроса, движение на перекрестке было восстановлено.
 

 

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