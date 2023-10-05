



Протестующие напали на религиозный молебен в Тель-Авиве: видео

В четверг на утренней молитве, которую вел раввин Лео Ди на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, произошли столкновения между протестующими и прихожанами.



Изначально предполагалось, что служба будет состоять из трех секций - мужской, женской и смешанной, однако на фотографиях с мероприятия видны только две секции, разделяющие мужчин и женщин.



Сотрудники службы безопасности Тель-Авива прибыли на место и убрали перегородку, поскольку протестующие сорвали молитву и конфликт перешел в физическую плоскость.



По своим масштабам эта акция напоминала события Йом-Кипура, когда протестующие и прихожане вступали в столкновения на молитвенных службах, проводимых в общественных местах с гендерной сегрегацией.



На одной из видеозаписей с мероприятия видно, как мужчина проталкивается мимо Ди, который молится, держа в руках "четыре вида", используемые на Суккоте. Эти кадры вызвали возмущение верующих, которые выступили против протестующих.



פראי אדם שקמים בבוקר ומחליטים לעשות רק רע - מול אדם שחרב עליו עולמו שלוש פעמים בפיגוע אכזרי, ומחליט בכל בוקר לקום ולעשות טוב.



ליאו די, אתה גיבור ומופת עבורי, אני מחזק אותך, תמשיך להפיץ אור! pic.twitter.com/TkadDhwa4D — Boaz Bismuth (@BismuthBoaz) October 5, 2023

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир осудил этот инцидент."Кадры, на которых видно, как Лео Ди, чья жена и две дочери были убиты в результате терракта в Иорданской долине, толкает протестующий на площади Дизенгоф только за то, что он осмелился молиться и держать в руках Четыре вида на улицах города, шокируют и вызывают беспокойство. Я дал указание полиции действовать против этих зачинщиков так же, как они арестовывали тех, кто плевал в христианских паломников".