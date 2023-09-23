



Протестующие напали на полицейскую машину во время демонстрации в Париже – видео

Демонстрация против насилия со стороны полиции в Париже в субботу привела к столкновениям между протестующими и полицией. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен назвал это "неприемлемым насилием".



На видеозаписи, опубликованной начальником парижской полиции Лораном Нуньесом в X (ранее Twitter), видно, как движущуюся полицейскую машину бьют железными прутьями. Нуньес также сообщил, что атаке подвергся банк.



"Мы видим, к чему приводит антиполицейская ненависть", — написал Дарманин на X.

La « manifestation » parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l’ordre. On voit où mène la haine anti police. https://t.co/X63bj0bhcH — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 23, 2023

Terribles images de #policiers attaqués à #Paris par une horde de sauvages déchaînés.

Voilà le résultat de la haine anti-flics des organisateurs de la #Marchedu23Septembre

Ils sont responsables de cette violence #LFI #MarcheDeLaHonte

🎥@ArnaudCesarV

pic.twitter.com/efQ6sMpihp — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) September 23, 2023

Один из полицейских вышел из машины, держа в руках пистолет, но не применил его, сообщил Нуньес BFM TV, добавив, что демонстрация возобновилась в обычном режиме после того, как полицейская машина смогла уехать. Он также сообщил, что задержаны три человека.Демонстрации были организованы несколькими ассоциациями и политическими партиями в нескольких регионах Франции в знак протеста против предполагаемого насилия и расизма со стороны полиции.