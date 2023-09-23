Протестующие напали на полицейскую машину во время демонстрации в Париже – видео
Демонстрация против насилия со стороны полиции в Париже в субботу привела к столкновениям между протестующими и полицией. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен назвал это "неприемлемым насилием".
На видеозаписи, опубликованной начальником парижской полиции Лораном Нуньесом в X (ранее Twitter), видно, как движущуюся полицейскую машину бьют железными прутьями. Нуньес также сообщил, что атаке подвергся банк.
"Мы видим, к чему приводит антиполицейская ненависть", — написал Дарманин на X.
Один из полицейских вышел из машины, держа в руках пистолет, но не применил его, сообщил Нуньес BFM TV, добавив, что демонстрация возобновилась в обычном режиме после того, как полицейская машина смогла уехать. Он также сообщил, что задержаны три человека.
Демонстрации были организованы несколькими ассоциациями и политическими партиями в нескольких регионах Франции в знак протеста против предполагаемого насилия и расизма со стороны полиции.