Новости » Происшествия
Протестующие напали на полицейскую машину во время демонстрации в Париже – видео
23.09.2023 22:15 Евгения Маркова

Протестующие напали на полицейскую машину во время демонстрации в Париже – видео

Демонстрация против насилия со стороны полиции в Париже в субботу привела к столкновениям между протестующими и полицией. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен назвал это "неприемлемым насилием".

На видеозаписи, опубликованной начальником парижской полиции Лораном Нуньесом в X (ранее Twitter), видно, как движущуюся полицейскую машину бьют железными прутьями. Нуньес также сообщил, что атаке подвергся банк.

"Мы видим, к чему приводит антиполицейская ненависть", — написал Дарманин на X.


Один из полицейских вышел из машины, держа в руках пистолет, но не применил его, сообщил Нуньес BFM TV, добавив, что демонстрация возобновилась в обычном режиме после того, как полицейская машина смогла уехать. Он также сообщил, что задержаны три человека.

Демонстрации были организованы несколькими ассоциациями и политическими партиями в нескольких регионах Франции в знак протеста против предполагаемого насилия и расизма со стороны полиции.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы