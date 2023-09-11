



Протестующему, ударившему ножом полицейского, предъявлено обвинение

В суде Тель-Авива 11 сентября 23-летнему Хабтаму Ассарсу было предъявлено обвинение в покушении на убийство за то, что он нанес ножевое ранение полицейскому во время протеста.



Ассарсу также было предъявлено обвинение в угрозе ножом женщине, нападении на мужчину с доской и “совершении непристойных действий” по отношению к полицейским, пытавшимся его арестовать.



В обвинительном заключении говорится, что Ассарс планировал нападение на офицера протеста в Тель-Авиве, принеся на демонстрацию нож длиной 32 сантиметра.



Сотрудник полиции получил ножевое ранение средней степени тяжести в плечо, когда находился на дежурстве относительно далеко от места проведения акции протеста.