



Протестующему, которому попали из водомета в лицо, выплатят деньги

Полиция выплатит компенсацию протестующему, которому в 2020 году попали в лицо из водомета во время разгона демонстрации.



В рамках соглашения Йонатан Киммель получит 87 тысяч шекелей в качестве возмещения ущерба.



Уточняется, что пострадавший демонстрант отозвал свой иск против полиции. Два года назад во время акции протеста ему в лицо попала ледяная вода с близкого расстояния. Этот момент попал на видео, получив широкую огласку в прессе.



Предположительно, в него попали с расстояния менее 10 метров, в то время как правила безопасности предусматривают минимальное расстояние применения водомета с 25 метров. По словам Киммеля, он потерял тогда сознание.

