



Протест в Тель-Авиве: демонстрант "вышел из себя" и был задержан

Вечером, 18 августа, полиция арестовала одного из демонстрантов, который участвовал в акции протеста с требованием запустить "красную линию" скоростного трамвая в Шаббат.



Его задержали на станции "Элифелет" по подозрению в нападении на полицейского.



Как отметили в полиции, правоохранители требовали, чтобы демонстранты перестали бросать в тех, кто приковал себя наручниками, бутылки.



Требование было выдвинуто из опасений, что будет причинен вред людям. В какой-то момент один из протестующих "вышел из себя". Его отправили на допрос.