Новости » Происшествия
Протест в Тель-Авиве: демонстрант "вышел из себя" и был задержан
18.08.2023 20:17 Алина Груднева

Протест в Тель-Авиве: демонстрант "вышел из себя" и был задержан

Вечером, 18 августа, полиция арестовала одного из демонстрантов, который участвовал в акции протеста с требованием запустить "красную линию" скоростного трамвая в Шаббат.

Его задержали на станции "Элифелет" по подозрению в нападении на полицейского.

Как отметили в полиции, правоохранители требовали, чтобы демонстранты перестали бросать в тех, кто приковал себя наручниками, бутылки.

Требование было выдвинуто из опасений, что будет причинен вред людям. В какой-то момент один из протестующих "вышел из себя". Его отправили на допрос.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы