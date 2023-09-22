



Протест против Левинштейна: Раввин дал свой ответ

После протестов против лекции раввина Игаля Левинштейна в ешиве "Рош Иегуди" в Тель-Авиве Левинштейн 21 сентября заявил, что “страдает от постоянных попыток заставить его замолчать”. По его словам, “другие люди имеют право не соглашаться” с ним, но и он “имеет право выражать свое мнение, даже в Тель-Авиве”.



"Тель-Авив не принадлежит ЛГБТ-сообществу. Тель-Авив принадлежит мне, как и всему еврейскому народу. Я считаю, что "семья" состоит из матери и отца, а они считают, что это могут быть двое мужчин. Я с этим не согласен. Ну и что?", – говорит раввин.



Комментируя инцидент, председатель комиссии Кнессета по конституции, законодательству и правосудию депутат Симха Ротман заявил, что он "шокирован инцидентом в Тель-Авиве. Под израильским флагом и под крики о "демократии", "равенстве" и "либерализме" произошло представление, которое в любой другой стране мира было бы названо антисемитским".