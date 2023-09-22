Протест против Левинштейна: Раввин дал свой ответ
После протестов против лекции раввина Игаля Левинштейна в ешиве "Рош Иегуди" в Тель-Авиве Левинштейн 21 сентября заявил, что “страдает от постоянных попыток заставить его замолчать”. По его словам, “другие люди имеют право не соглашаться” с ним, но и он “имеет право выражать свое мнение, даже в Тель-Авиве”.
"Тель-Авив не принадлежит ЛГБТ-сообществу. Тель-Авив принадлежит мне, как и всему еврейскому народу. Я считаю, что "семья" состоит из матери и отца, а они считают, что это могут быть двое мужчин. Я с этим не согласен. Ну и что?", – говорит раввин.
Комментируя инцидент, председатель комиссии Кнессета по конституции, законодательству и правосудию депутат Симха Ротман заявил, что он "шокирован инцидентом в Тель-Авиве. Под израильским флагом и под крики о "демократии", "равенстве" и "либерализме" произошло представление, которое в любой другой стране мира было бы названо антисемитским".
רב, מחנך, סא"ל, שחינך אלפי חיילים וקצינים בצה"ל. מותקף בגלל דעותיו.— nati rom נתי רום (@natirom) September 19, 2023
הרב יגאל לוינשטיין ראש מכינת עלי מותקף בצאתו משיעור שהעביר בתל אביב.
(רץ ברשת, אשמח לתת קרדיט) pic.twitter.com/iicDFuLEpc