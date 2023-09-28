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Протест перед домом Нетаниягу разогнала полиция – четыре человека арестованы
28.09.2023 09:51 Евгения Маркова

Протест перед домом Нетаниягу разогнала полиция – четыре человека арестованы

Полиция сообщила, что после того, как демонстранты отказались подчиняться приказам полиции во время акции протеста возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу, правоохранители приказали им разойтись.

По данным полиции, демонстранты отказались переместиться на расстояние, разрешенное для проведения демонстрации перед частными домами выборных должностных лиц в соответствии с решением суда по этому вопросу. Сообщалось также, что некоторые протестующие нарушили порядок, пытаясь преодолеть полицейское заграждение, что привело к аресту четырех протестующих.

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