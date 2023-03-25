Протест на перекрестке Каркур: движение возобновлено спустя час
Полиции удалось разблокировать перекрытый протестующими против правовой реформы перекресток Каркур.
Уточнятся, что движение транспорта возобновлено в двух направлениях примерно спустя час.
Как сообщалось ранее, правоохранители арестовали четверых подозреваемых в нарушении общественного порядка. По данным полиции, демонстранты подожгли фаеры, подвергая опасности других участников протеста.
"Полиция не допустит нарушения общественного порядка, противоречащего закону", - сказано в заявлении.