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Протест на перекрестке Каркур: движение возобновлено спустя час
25.03.2023 20:50 Алина Груднева

Протест на перекрестке Каркур: движение возобновлено спустя час

Полиции удалось разблокировать перекрытый протестующими против правовой реформы перекресток Каркур.

Уточнятся, что движение транспорта возобновлено в двух направлениях примерно спустя час.

Как сообщалось ранее, правоохранители арестовали четверых подозреваемых в нарушении общественного порядка. По данным полиции, демонстранты подожгли фаеры, подвергая опасности других участников протеста.

"Полиция не допустит нарушения общественного порядка, противоречащего закону", - сказано в заявлении.  
 

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