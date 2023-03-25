



Протест на перекрестке Каркур: движение возобновлено спустя час

Полиции удалось разблокировать перекрытый протестующими против правовой реформы перекресток Каркур.



Уточнятся, что движение транспорта возобновлено в двух направлениях примерно спустя час.



Как сообщалось ранее, правоохранители арестовали четверых подозреваемых в нарушении общественного порядка. По данным полиции, демонстранты подожгли фаеры, подвергая опасности других участников протеста.



"Полиция не допустит нарушения общественного порядка, противоречащего закону", - сказано в заявлении.

