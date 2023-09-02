



Протест эритрейских беженцев в Тель-Авиве: последствия – около 100 раненых

По данным больниц, в результате протестов эритрейских просителей убежища в Тель-Авиве пострадали десятки людей. По сообщениям израильской полиции, по меньшей мере 11 человек получили огнестрельные ранения.



Медицинский центр “Шиба” заявил о происшествии с массовыми жертвами – в больницу доставлены 24 раненых. Из них 22 человека находятся в стабильном состоянии, двое – находятся в отделении интенсивной терапии. По данным “Шибы”, один из них находится без сознания и интубирован.



Еще 5 пострадавших прибыли в медицинский центр “Шамир”, из них четверо в стабильном состоянии и один в состоянии средней тяжести. В медицинский центр “Вольфсона” госпитализированы 22 человека, среди них девять полицейских, все в легком состоянии.



Наконец, медицинский центр “Сураски” сообщил о 38 раненых, из них 12 в тяжелом состоянии.



Протесты начались на севере Тель-Авива и продолжились в южных кварталах в течение дня. Эритрейцы кричали, размахивали палками и бросали камни в знак протеста против своего правительства и культурного мероприятия, которое оно проводило в городе. Посольство Эритреи организовало мероприятие на улице Яд Харуцим, где появились протестующие. Еврейский сайт Ynet сообщил, что они нанесли зданию значительный ущерб, в том числе подожгли его.



Полиция была вынуждена использовать светошумовые гранаты против протестующих.



Ожидается, что комиссар полиции Яаков Шабтай проведет совещание по оценке ситуации по ущербу, нанесенному беспорядками, с командующим тель-авивского округа суперинтендантом Перецем Амаром.