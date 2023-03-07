



Проснулась среди ночи в отеле как в фильме ужасов. Секс-атака в Эйлате



Сиван и Карин (псевдонимы) закончили веселую ночь в Эйлате и легли спать в своем номере в известной гостинице города - и тут начался кошмар, который они не могли себе представить. Двое мужчин без разрешения вошли в их номер, пока они спали, и совершили над ними сексуальное насилие. "После вечеринки мы вернулись в отель и легли спать - проснулись от фильма ужасов с двумя незнакомыми мужчинами в нашем номере", - с болью вспоминает Сиван.



"Я просыпаюсь оттого, что чувствую, как кто-то прижимается ко мне сзади, трогает меня, пытается раздеть. Я открываю глаза и вижу перед собой мою подругу, полуобнаженную, а сверху на ней лежит мужчина. Я поворачиваю голову и вижу незнакомого мужчину позади себя. Я начала кричать и звать на помощь и полицию", - добавляет она.



Согласно первоначальному расследованию, портье дал двум подозреваемым ключ от комнаты девочек без их разрешения. По их версии, один из подозреваемых, ворвавшихся в номер, ранее навязчиво следил за одной из них в сети. Он посылал ей сообщения и донимал ее непрерывными телефонными звонками и в тот вечер. "Как можно самостоятельно приехать в отель, взять ключи от номера, войти и наткнуться на двух спящих девушек? Как такое может произойти? Как это допустимо? Как отель позволил этому случиться?", - возмущается Сиван.



Арест подозреваемых был продлен сегодня в окружном суде Эйлата до среды.





