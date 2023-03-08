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Просидевшие четыре часа в самолете в Москве пассажиры устроили драку
08.03.2023 18:57 Ирина Демьянова

Просидевшие четыре часа в самолете в Москве пассажиры устроили драку

В Москве запертые на четыре часа в авиалайнере пассажиры устроили драку, пишут российские СМИ.

Инцидент произошел в авиалайнере, который прибыл в аэропорт Внуково из Ташкента. Изначально самолет должен был приземлиться в Домодедово, однако из-за погодных условий его перенаправили на другой аэродром.

Совершив посадку в 21:38, пассажиры узнали, что аэропорт Внуково отказывается предоставлять автобусы для их транспортировки. 210 человек оказались заперты в самолете на протяжении четырех часов после приземления.

Спустя некоторое время на борту вспыхнула драка. Двое пассажиров не выдержали общего присутствия и устроили разборки между собой.

Кроме того, во время ожидания одной пассажирке стало плохо, ей вызвали медиков.

 

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