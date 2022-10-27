Пропажа студентов в Мексике: в Израиль вылетел глава комиссии по расследованию
Глава комиссии по расследованию исчезновения в 2014 году 43 студентов в Мексике вылетел в Израиль, чтобы убедить беглого экс-чиновника Томаса Зерона сотрудничать.
Бывший глава Агентства уголовных расследований Мексики находится в розыске по обвинению в компрометации расследования исчезновения студентов, а также по обвинению в хищении более 50 млн долларов и пытках подозреваемых.
Экс-чиновник бежал в Израиль из Мексики после того, как расследование возобновили с приходом президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2019 году. Все обвинения в свой адрес относительно студентов он отрицает.
В прошлом году, когда Израиль отказался экстрадировать подозреваемого, в страну вылетел глава комиссии Алехандро Энсинас. По данным Times, в течение трех часов он умолял Зерона о сотрудничестве, чтобы продлить свет на странное исчезновение десятков студентов. Он обещал, что президенту Мексики нет необходимости кого-то сажать, а дело раскрыть необходимо. А между тем, если экс-чиновника признают виновным, ему будет грозить до 60 лет тюрьмы.