



Пропажа подлодки в Атлантике: найдена масса обломков

В зоне пропажи подводной лодки, которая погрузилась с миссией доплыть до "Титаника", нашли "массу обломков".



Об этом сообщает береговая охрана, которая занималась поисками подлодки.



"В зоне поиска возле "Титаника" обнаружено поле обломков. Эксперты объединенного командования оценивают информацию", — сказано в сообщении.



Ожидается, что береговая охрана проведет специальную пресс-конференцию по этому поводу.



Комплексная поисково-спасательная операция привлекла международное внимание, в ней участвовали США, Канада, Франция и Великобритания. Береговая охрана сообщила, что еще одно подводное судно было связано с французским судном L'Atalante, также был развернутым в четверг.



По последним данным, на пропавшей подлодке уже должен был закончиться запас воздуха, из-за этого в экстренном порядке была развернута спасательная операция в день пропажи судна.

