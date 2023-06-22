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Пропажа подлодки в Атлантике: найдена масса обломков
22.06.2023 19:47 Алина Груднева

Пропажа подлодки в Атлантике: найдена масса обломков

В зоне пропажи подводной лодки, которая погрузилась с миссией доплыть до "Титаника", нашли "массу обломков".

Об этом сообщает береговая охрана, которая занималась поисками подлодки.

"В зоне поиска возле "Титаника" обнаружено поле обломков. Эксперты объединенного командования оценивают информацию", — сказано в сообщении.

Ожидается, что береговая охрана проведет специальную пресс-конференцию по этому поводу.

Комплексная поисково-спасательная операция привлекла международное внимание, в ней участвовали США, Канада, Франция и Великобритания. Береговая охрана сообщила, что еще одно подводное судно было связано с французским судном L'Atalante, также был развернутым в четверг.

По последним данным, на пропавшей подлодке уже должен был закончиться запас воздуха, из-за этого в экстренном порядке была развернута спасательная операция в день пропажи судна.
 

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