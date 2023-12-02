Пропалестинский демонстрант совершил самосожжение возле консульства Израиля
Протестующий с палестинским флагом совершил акт самосожжения возле израильского консульства в Атланте.
По данным местной полиции, он находится в критическом состоянии.
Спасти демонстранта удалось охраннику, который также получил ожоги.
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"Мы считаем, что это здание остается в безопасности. Мы не видим никакой угрозы", — сказал начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум..
#DEVELOPING: ATF, FBI, and APD on scene of an incident outside the Israeli Consulate General building in Atlanta, Georgia, that has left two people injured.— Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 1, 2023
Burnt items are seen at the scene. Circumstances unclear as of now. pic.twitter.com/vuy0Us7QBK