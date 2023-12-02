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Пропалестинский демонстрант совершил самосожжение возле консульства Израиля
02.12.2023 07:49 Алина Груднева

Пропалестинский демонстрант совершил самосожжение возле консульства Израиля

Протестующий с палестинским флагом совершил акт самосожжения возле израильского консульства в Атланте.

По данным местной полиции, он находится в критическом состоянии.

Спасти демонстранта удалось охраннику, который также получил ожоги.

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"Мы считаем, что это здание остается в безопасности. Мы не видим никакой угрозы", — сказал начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум..
 

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