Пропалестинский демонстрант совершил самосожжение возле консульства Израиля

Протестующий с палестинским флагом совершил акт самосожжения возле израильского консульства в Атланте.



По данным местной полиции, он находится в критическом состоянии.



Спасти демонстранта удалось охраннику, который также получил ожоги.



"Мы считаем, что это здание остается в безопасности. Мы не видим никакой угрозы", — сказал начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум..



#DEVELOPING: ATF, FBI, and APD on scene of an incident outside the Israeli Consulate General building in Atlanta, Georgia, that has left two people injured.



Burnt items are seen at the scene. Circumstances unclear as of now. pic.twitter.com/vuy0Us7QBK