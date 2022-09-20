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Проникновение террористов: в районе Биньямин пройдут учения
20.09.2022 10:36 Ольга Белозерова

Проникновение террористов: в районе Биньямин пройдут учения

Сегодня, 20 сентября, пройдут военные учения, в рамках которых в 19:40 будет активировано предупреждение о проникновении террористов в Эли в районе Биньямин.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

В рамках учений будет проведена отработка действий системы экстренной помощи и соблюдения правил поведения в случае проникновения террористов.

Если будет реальная угроза, будет активировано дополнительное предупреждение. Также жители получат сообщение в приложении Службы тыла. 

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