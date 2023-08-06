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Проливные дожди, ветер и песчаные бури обрушились на ОАЭ - видео
06.08.2023 00:20 Евгения Маркова

Проливные дожди, ветер и песчаные бури обрушились на ОАЭ - видео

Сильные ветры, ливневые дожди и песчаные бури обрушились на некоторые районы Объединенных Арабских Эмиратов в субботу. Полиция и синоптики призывают жителей проявить осторожность.

Национальный центр метеорологии выпустил предупреждение в 12:36 в субботу, что ожидается ненастная погода с 13:00 до 20:00.

Синоптики предсказывают скорость ветра  45 км/час в некоторых частях страны, включая Дубай и Аль-Айн.

Жители юго-восточной части Дубая сообщили в социальных сетях о сильных дождях и сильном ветре. Дожди на востоке Эмиратов ожидаются до понедельника включительно.

Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости на дороге Дубай-Аль-Айн со 140 до 120 км/ч и призвала автомобилистов "соблюдать осторожность из-за дождливой погоды".

Ожидается, что температура в Абу-Даби в течение следующих пяти дней продержится на отметке около 40ºC, а в Дубае будет немного ниже.

 

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