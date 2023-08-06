



Проливные дожди, ветер и песчаные бури обрушились на ОАЭ - видео

Сильные ветры, ливневые дожди и песчаные бури обрушились на некоторые районы Объединенных Арабских Эмиратов в субботу. Полиция и синоптики призывают жителей проявить осторожность.



Национальный центр метеорологии выпустил предупреждение в 12:36 в субботу, что ожидается ненастная погода с 13:00 до 20:00.



Синоптики предсказывают скорость ветра 45 км/час в некоторых частях страны, включая Дубай и Аль-Айн.



Жители юго-восточной части Дубая сообщили в социальных сетях о сильных дождях и сильном ветре. Дожди на востоке Эмиратов ожидаются до понедельника включительно.



Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости на дороге Дубай-Аль-Айн со 140 до 120 км/ч и призвала автомобилистов "соблюдать осторожность из-за дождливой погоды".



Ожидается, что температура в Абу-Даби в течение следующих пяти дней продержится на отметке около 40ºC, а в Дубае будет немного ниже.