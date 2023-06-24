



Пролетел вертолет и что-то скинул: В Воронеже пожар на нефтебазе – видео

В российском городе Воронеж военный вертолет пролетел над нефтебазой, после чего она взорвалась и начался сильный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на видео очевидцев происшествия.



На кадрах можно увидеть, как вертолет уже отлетел он нефтебазы, а она в этот момент взрывается и в небо поднимается сначала огненное облако, а потом густой черный дым.



Один из очевидцев рассказал, что очень низко пролетел военный вертолет, что-то скинул и улетел.



Также в Воронеже боевики Вагнера с зенитки попытались сбить российский вертолет Ка-52.