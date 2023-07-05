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Милчен
05.07.2023 19:10 Наталья Богинская

Прокуроры отмечают изменения в показаниях Милчена в суде и в полиции

Прокуроры по делу о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу просят суд представить показания свидетеля Арнона Милчена полиции в дополнение к его показаниям в суде, ссылаясь на различия между ними.

Было замечено, что Милчен дает показания в суде , которые более благоприятны для Нетаниягу, смягчая заявления и утверждения, которые он ранее делал следователям полиции.

Голливудский магнат находится в центре одного из дел о коррупции против премьер-министра, сосредоточив внимание на утверждениях о том, что Нетаниягу злоупотреблял своей властью для продвижения интересов Милчена, помогая ему получить долгосрочную визу в США, продвигая закон, который мог дать Милчену налоговые льготы, и продвигая другую выгодную для него политику, при этом получая щедрые подарки от Милчена.

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