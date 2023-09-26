



Прокурор, задавивший старушку, требует чтобы у него не отбирали права



На слушаниях в транспортном суде Петах-Тиквы было рассмотрено дело против 43-летнего прокурора Омри Кофлера, сбившего насмерть на пешеходном переходе 88-летнюю Эстер Мизрахи. Дело об аварии, произошедшей в феврале, государственный прокурор Амит Исман передал в военную прокуратуру, которая не подчиняется государственной прокуратуре. Полиция Ха-Шарон пыталась держать в тайне подробности дела.



В обвинительном заключении, представленном суду против прокурора, главная военная прокуратура утверждает, что 27 февраля он продолжил движение на зеленый сигнал светофора по улице Дерех Раматаим в Ход Ха-Шароне и сбил Мизрахи, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Кофлер, выехавший на перекресток, продолжил движение, не заметил Мизрахи и сбил ее. Бригада МДА эвакуировала Мизрахи в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.



Кофлеру было предъявлено обвинение в том, что авария и смерть Мизрахи стали результатом его халатного вождения, поскольку он управлял своим автомобилем безрассудно, халатно и с невниманием к человеческой жизни, а также не приспособил свой стиль вождения к дорожным условиям.



В обвинительном заключении Кофлеру вменяются такие правонарушения, как причинение смерти по неосторожности, необоснованное превышение скорости и несоблюдение скоростного режима.



На слушании ходатайства об отзыве водительских прав адвокат Кофлера заявил: "Это прокурор, чье дальнейшее управление автомобилем отвечает интересам государства. Вред будет нанесен не только ему, но и всему обществу. Это тот случай, который является исключением из исключений".



Суд вынес решение о лишении Кофлера водительских прав “до тех пор, пока не будет принято иное судебное решение”.