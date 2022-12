Прокурор Международного уголовного суда намерен “посетить Палестину” в 2023 году

Прокурор Международного уголовного суда МУС Карим Хан в понедельник на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Гаагского суда заявил, что планирует “посетить Палестину” в следующем году. Он также намерен посетить Афганистан и Демократическую Республику Конго. Об этом сообщил в Twitter правозащитник, который присутствовал на заседании.



Хан сказал, что “даст Бог”, он посетит эти места в 2023 году, предположительно в рамках расследований военных преступлений Израиля и Палестины в Иудее и Самарии во время войны 2014 года и после нее.



Prosecutor of the #ICC Karim Khan announces he plans to visit Palestine and Afghanistan in the next year.



