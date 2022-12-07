Прокурор Международного уголовного суда намерен “посетить Палестину” в 2023 году
Прокурор Международного уголовного суда МУС Карим Хан в понедельник на 21-й сессии Ассамблеи государств-участников Гаагского суда заявил, что планирует “посетить Палестину” в следующем году. Он также намерен посетить Афганистан и Демократическую Республику Конго. Об этом сообщил в Twitter правозащитник, который присутствовал на заседании.
Хан сказал, что “даст Бог”, он посетит эти места в 2023 году, предположительно в рамках расследований военных преступлений Израиля и Палестины в Иудее и Самарии во время войны 2014 года и после нее.
Израильская общественная телекомпания “Кан” заявила, что МУС подтвердил, что “визит в Палестину является одной из целей прокурора на следующий год”.
Prosecutor of the #ICC Karim Khan announces he plans to visit Palestine and Afghanistan in the next year.— Mark Kersten (@MarkKersten) December 5, 2022
Can’t overstate how remarkable that would be. #ASP21 pic.twitter.com/HsEJUc1AjS
В прошлом году предшественник Хана Фату Бенсуда объявил о расследовании , которое “охватывает преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, которые были совершены с 13 июня 2014 года”.
Израиль раскритиковал расследование, а тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал его “воплощением антисемитизма и лицемерия”. Иерусалим утверждал, что суд не обладает юрисдикцией, поскольку Израиль не является членом суда и не ратифицировал Римский статут, но МУС заявил, что обладает юрисдикцией в ПА, поскольку он принял Палестину в качестве государства-члена в 2015 году.
Израиль не сотрудничал с судебным расследованием, и остается неясным, как Иерусалим отреагирует на любые потенциальные запросы, если о посещении будет объявлено официально.
Во вторник “Аль-Джазира” представила в МУС “подробные улики”, якобы доказывающие, что солдаты ЦАХАЛа преднамеренно застрелили ее репортера Ширин Абу Акле во время столкновений в ПА в мае. Семья Абу Акле, который, как утверждает Иерусалим, был застрелен случайно во время перестрелки между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими боевиками в Дженине, также обратилась в суд с просьбой начать расследование.