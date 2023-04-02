



Прокуратура обвиняет в незаконной торговле оружием 17 человек

Иерусалимская прокуратура по уголовным делам представила в Окружной суд обвинительные заключения против 17 подсудимых, жителей Иерусалима, Лода и Палестинской автономии, в возрасте от 20 до 40 лет. Обвинение утверждает, что с помощью агента под прикрытием полиции удалось получить доказательства совершения около 30 незаконных сделок с оружием и раскрыть деятельность преступной группы.



Согласно обвинительному заключению, в прошлом году для борьбы с незаконными торговцами оружием внедрила в криминальную среду агента под прикрытием. Агент договорился с подсудимыми, некоторые из которых привлекались к ответственности за различные правонарушения, о покупке различных видов огнестрельного оружия и боеприпасов на сумму около одного миллиона шекелей. Между обвиняемыми и агентом было совершено около 30 сделок в различных местах, в том числе в Иерусалиме, Лоде и на территориях Палестинской автономии.



В обвинительных актах подсудимым вменяется в вину совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сговором с целью совершения преступления, незаконным пребыванием в Израиле и содействием незаконному обороту оружия.

