



Прокуратура Нидерландов расследует дело активиста, осквернившего Коран

Антиисламский активист, вырвавший страницы из Корана и назвавший его "фашистской книгой" перед зданием голландского парламента в январе, находится под следствием по подозрению в оскорблении мусульман, заявила в пятницу прокуратура Нидерландов.



Акция Эдвина Вагенсвельда, лидера голландского отделения ультраправого движения Pegida, и датский ультраправый активист, сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме в том же месяце, вызвали протесты в нескольких преимущественно мусульманских странах мира.



Хотя осквернение священной книги ислама не является преступлением в Нидерландах, прокуратура заявила, что комментарии, сделанные Вагенсвельдом при повреждении Корана, приравниваются к незаконному оскорблению мусульманской общины.



В письменном заявлении прокуратуры Гааги говорится, что его комментарии подпадают под статью Уголовного кодекса Нидерландов, "в которой говорится, что преднамеренное оскорбление группы людей из-за их религии или убеждений является преступлением".



В заявлении не упоминается имя Вагенсвельда в соответствии с голландскими правилами конфиденциальности. Подозреваемый упоминается как 54-летний гражданин Нидерландов, проживающий в Германии.



"Подозреваемый будет допрошен по этому поводу голландской полицией", — заявили в прокуратуре.



Вагенсвельд прокомментировал заявление прокуратуры в Twitter, назвав расследование "злоупотреблением властью".