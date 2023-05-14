



Прокуратура не будет обжаловать оправдательный приговор Роману Задорову

Прокуратура приняла решение не обжаловать оправдательный приговор Роману Задорову, освобожденному из-под стражи в начале этого года после повторного судебного разбирательства по делу об убийстве в 2006 году 13-летней школьницы Таир Рады.



Решение об отказе от апелляции было принято "после тщательного углубленного изучения приговора" по делу Задорова, утверждает обвинение.



Ужасное убийство в школьном туалете в северном городе Кацрин уже давно является предметом интенсивных дебатов в интернете и в средствах массовой информации, причем многие считают, что 45-летний Задоров не был убийцей и был осужден на основании недостаточных косвенных доказательств.



При этом игнорировались доказательства, указывающие на присутствие другого лица на месте происшествия. Другие убеждены, что доказательства, хотя и неполные, не оставляют сомнений в том, что он был виновником.



В марте Задоров был освобожден после более чем десятилетнего заключения после приговора о пожизненном заключении.

