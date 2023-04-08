Прокуратура Москвы проверит не финансирует ли Валерий Меладзе ВСУ

Генеральная прокуратура России поручила провести проверку певца Валерия Меладзе по поводу финансирования Вооруженных сил Украины.

“Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с чувством тяжести и горя. Так получилось, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому угодно. Я мечтаю только о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы”, – написал Меладзе в своем Telegram-канале.