Прокуратура Москвы проверит не финансирует ли Валерий Меладзе ВСУ
Генеральная прокуратура России поручила провести проверку певца Валерия Меладзе по поводу финансирования Вооруженных сил Украины.
“Прокуратуре Москвы поручено проведение проверки по Меладзе В. Ш. о предоставлении финансовой помощи Вооруженным силам Украины”, – сообщил источник в ГПРФ.
Отмечается, что живший и учившийся в Украине российский певец грузинского происхождения “неоднократно выступал с критикой специальной военной операции”, а также “произнес лозунг украинских националистов” во время корпоратива в ОАЭ.
Известно, что выступая на концерте в Дубае, Меладзе, отвечая на реплику зрителя "Слава Украине", ответил "Героям слава". Эту фразу он сказал не в микрофон, а в микрофон сказал: “Я вне политики”.
Вскоре после этого последовала реакция российских политиков. В Госдуме РФ предложили лишить Меладзе всех званий.
Позже Валерий Меладзе еще раз высказался по этой теме.
“Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий нужно лишать, а гражданство Российской Федерации”, – заявила сенатор Елена Афанасьева.
“Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с чувством тяжести и горя. Так получилось, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому угодно. Я мечтаю только о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы”, – написал Меладзе в своем Telegram-канале.
Позже в России был отменено несколько концертов артиста.