



Прокуратура: бывший мэр Кфар-Йоны предстанет перед судом за взяточничество

Центральная окружная прокуратура по уголовным преступлениям уведомила Эфраима Дери, бывшего мэра Кфар-Йоны, что он будет привлечен к уголовной ответственности по подозрению во взяточничестве и продвижении интересов своего соратника, местного бизнесмена.



Бывший мэр Кфар-Йоны Эфраим Дери получил письмо из прокуратуры о вызове на слушание перед тем, как его привлекут к ответственности по обвинению во взяточничестве. Слушание будет проведено в суде до оглашения обвинительного заключения.



Согласно материалам расследования, проведенного Лахав 433 в сотрудничестве с Налоговым управлением, в ходе своего пребывания на посту мэра Кфар Йоны Эфи Дери имел близкого соратника, городского бизнесмена Ашера Неимана.



Как показало расследование, Дери в течение многих лет продвигал деловые интересы дружественного бизнесмена в городе, причем начал это еще с тех времен, когда был членом местного совета, а затем продолжил это, заняв пост мэра.



В частности, например, он продавливал на заседании муниципальной комиссии разрешение на строительство АЗС, инициированное бизнесменом. Более того, он созвал внеочередное собрание для утверждения дополнительной сметы на строительство подъездных путей, необходимых для работы АЗС.

Как показало расследование, с целью как-то легализовать “денежную благодарность” за помощь, поступающую от Неимана, Дери создал подставную компанию “Эшет Хаиль”, владельцем которой была зарегистрирована другая фирма, принадлежавшая Неиману и жене Дери.



Благодаря цепочке фирм, Дери получил от доверительного управляющего подставной компании через фальшивые платежные ведомости, выданные на имя его жены, чеков на общую сумму около 150 000 шекелей.