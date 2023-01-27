



Производство опиума в Мьянме бьет рекорды

По данным ООН, производство опиума в Мьянме резко возросло, достигнув максимума за девять лет.



В 2022 году производство составило почти 795 метрических тонн, что почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда был военный переворот, - 423 метрических тонны.



Как сообщает ВВС, в ООН считают, что это вызвано экономическими трудностями и отсутствием безопасности, а также более высокими мировыми ценами на опиумную смолу, которая используется для производства героина.



"Сбои в экономике, безопасности и управлении, которые последовали за военным переворотом в феврале 2021 года, сошлись воедино, и у фермеров в отдаленных, часто подверженных конфликтам районах на севере Шан и в приграничных штатах не было другого выбора, кроме как вернуться к опиуму", - сказал Джереми Дуглас, региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности.