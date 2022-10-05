



Производитель дронов из РФ украл деньги из госзаказа

Российский производитель дронов обманул оборонное ведомство РФ. По заявлению юристов Минобороны топ-менеджеры компании были объявлены правоохранителями в федеральный розыск.



По данным российского онлайн-издания Baza, в 2015 году министерство заключило с компанией "Тетис Про" контракт на разработку подводного беспилотника "Гавиа". Государственный контракт был заключен на сумму 101,9 млн руб.



Проведенная сотрудниками ФСБ проверка показала, что во время выполнения государственного заказа компания-производитель обманула военное ведомство РФ на 20 млн руб. По иску Минобороны суд решил взыскать денежные средства, которые находились на банковских счетах производителя беспилотников. В отношении руководителей компании было открыто уголовное производств по ст. 285 УК. Топ-менеджеры "Тетис Про" подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.



Российский производитель дронов обманул оборонное ведомство РФ. По заявлению юристов Минобороны топ-менеджеры компании были объявлены правоохранителями в федеральный розыск.