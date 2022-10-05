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Производитель дронов из РФ украл деньги из госзаказа
05.10.2022 23:59 Евгения Маркова

Производитель дронов из РФ украл деньги из госзаказа

Российский производитель дронов обманул оборонное ведомство РФ. По заявлению юристов Минобороны топ-менеджеры компании были объявлены правоохранителями в федеральный розыск.

По данным российского онлайн-издания Baza, в 2015 году министерство заключило с компанией "Тетис Про" контракт на разработку подводного беспилотника "Гавиа". Государственный контракт был заключен на сумму 101,9 млн руб.

Проведенная сотрудниками ФСБ проверка показала, что во время выполнения государственного заказа компания-производитель обманула военное ведомство РФ на 20 млн руб. По иску Минобороны суд решил взыскать денежные средства, которые находились на банковских счетах производителя беспилотников. В отношении руководителей компании было открыто уголовное производств по ст. 285 УК. Топ-менеджеры "Тетис Про" подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Российский производитель дронов обманул оборонное ведомство РФ. По заявлению юристов Минобороны топ-менеджеры компании были объявлены правоохранителями в федеральный розыск.

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