



Происшествие в Шефеле: Взрыв авто и стрельба – ранены 4 человека

В районе поселка Хацав в Шефеле произошел взрыв автомобиля, в результате чего два человека пострадали. Один из них находится в критическом состоянии.



Параллельно с этим, неподалеку от перекрестка Рама были произведены выстрелы по двум людям, которые получили серьезные и умеренные ранения.



Мужчина, получивший критические ранения, и еще один человек – травмы средней степени тяжести в результате взрыва автомобиля на пересечении шоссе №7 и шоссе №3, рядом с поселком Хацав были доставлены с места происшествия сотрудниками "Маген Давид Адом" в больницу, где им была предоставлена медицинская помощь.



Два человека, пострадавшие от выстрелов вблизи перекрестка Рама, также получили медицинскую помощь от сотрудников "Маген Давид Адом".



Полиция начала расследование инцидента, который, по предварительным данным, является криминальным.



21:20 По данным служб экстренного реагирования, тяжелораненый пострадавший не выжил, позже была констатирована его смерть.