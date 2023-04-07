



Проход через Старый город в Иерусалиме закрыт для людей с еврейской внешностью

Религиозные евреи, которые сегодня, в пятницу, прошли пешком, чтобы помолиться у Стены Плача, сообщили организации "Хонну", что Хей-стрит, ворота Шеар-Шхем и другие ворота и улицы в Старом городе заблокированы, и полиция не пропускает людей, чья еврейская идентичность явно видна в одежде и внешнем виде.



Полиция поставила блокпосты у ворот возле мусульманского квартала, и евреев просят идти другими путями, а туристы и арабы проходят через блокпосты свободно. Блок-посты работают несмотря на то, что в будний день Песах толпы евреев идут к Западной стене.



Ехезкель, ультраортодокс, который пришел помолиться у Стены, говорит, что по прибытии к воротам Шхема он столкнулся с первым КПП, через который пропускали всех, кроме евреев в традиционной одежде. Иезекииль говорит, что он пытался пройти разными дорогами, но везде натыкался на блок-посты, которые не пропускали его и отправляли в обход.



Во время разговора с одним из полицейских на блок-посту, правоохранитель признался, что это был приказ сверху и поэтому он не может пропустить его через это место.



По его словам Йехезкеля, "свободно проезжают десятки туристических автобусов, светские евреи, идертичность которых нельзя определить по одежде также проходят без ограгничений, но если еврей приезжает в ультраортодоксальной одежде - его не пропускают. Солдаты говорят, что у них есть четко указание не пропускать любого, кто имеет еврейскую или ультраортодоксальную внешность".



Адвокат Хаим Блейхер из "Хонну" раскритиковал установку блок-постов на улицах Иерусалима: "К сожалению, терроризм набирает силу. Вместо того, чтобы не допустить террористов и их сторонников в Старый город, евреям запрещают входить на праздник Песах без какого-либо основания".

