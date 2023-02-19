



“Прогресс МС-21” затопили в Тихом океане: спустя 3,5 месяца после запуска

Неисправный грузовой корабль ”Прогресс МС-21”, который ранее отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом сообщает корпорация ”Роскосмос”.



Корабль свели с орбиты, после чего он вошел в атмосферу и разрушился. Элементы конструкции, которые не сгорели, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.



Отмечается, что на МКС ”Прогресс МС-21” проработал более 3,5 месяцев.



Корабль ”Прогресс МС-21” был запущен 26 октября прошлого года и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Утечка теплоносителя у корабля была зафиксирована 11 февраля. Позже в Ракетно-космической корпорации (РКК) ”Энергия” приняли решение свести грузовой корабль ”Прогресс МС-21” с орбиты.







