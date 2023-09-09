Прогноз: в Марокко продолжит расти число жертв
В Марокко ожидается резкий прирост числа жертв в результате разрушительного землетрясения.
Такой прогноз озвучил геолог и старший научный сотрудник Исследовательского института национальной безопасности (INSS), бригадный генерал Ариэль Хейман.
"Число людей, погибших в результате землетрясения, увеличится”, - предупредил он.
Хейман отметил, что это землетрясение было мощнейшим в Марокко за десятилетия.
По состоянию на утром, 9 сентября, в стране насчитали 632 жертвы землетрясения и 329 раненых. Эпицентр находился недалеко от Марракеша. Из-за мощных подземных толчков разрушились здания, в том числе в исторической части марокканской столицы.
#NewProfilePic pic.twitter.com/SRunKAJ2s0— Morocco Earthquake GoFundMe (@spaceprojectX) September 9, 2023
Больше всего пострадали провинции и муниципалитеты Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант. Поисково-спасательная операция продолжается.
اللُهم برداً وسلاماً على إخواننا في المغرب،،— م. محمد العثمان الراشد (@malrashed2020) September 9, 2023
اللهم أُلطف بهم، واحفظهم🤲🏼#زلزال_المغرب#المغرب #مراكش #اغادير #Morocco #earthquake #زلزال_مراكش #الكويت pic.twitter.com/y4lIFrSWhB