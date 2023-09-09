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Прогноз: в Марокко продолжит расти число жертв
09.09.2023 12:24 Алина Груднева

Прогноз: в Марокко продолжит расти число жертв

В Марокко ожидается резкий прирост числа жертв в результате разрушительного землетрясения.

Такой прогноз озвучил геолог и старший научный сотрудник Исследовательского института национальной безопасности (INSS), бригадный генерал Ариэль Хейман.

"Число людей, погибших в результате землетрясения, увеличится”, - предупредил он.

Хейман отметил, что это землетрясение было мощнейшим в Марокко за десятилетия.
 

По состоянию на утром, 9 сентября, в стране насчитали 632 жертвы землетрясения и 329 раненых. Эпицентр находился недалеко от Марракеша. Из-за мощных подземных толчков разрушились здания, в том числе в исторической части марокканской столицы. 

Больше всего пострадали провинции и муниципалитеты Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант. Поисково-спасательная операция продолжается.

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