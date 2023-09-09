



Прогноз: в Марокко продолжит расти число жертв

В Марокко ожидается резкий прирост числа жертв в результате разрушительного землетрясения.



Такой прогноз озвучил геолог и старший научный сотрудник Исследовательского института национальной безопасности (INSS), бригадный генерал Ариэль Хейман.



"Число людей, погибших в результате землетрясения, увеличится”, - предупредил он.



Хейман отметил, что это землетрясение было мощнейшим в Марокко за десятилетия.

