



Прогноз: сильный дождь утром на юге и в центре, опасность наводнений

Утром 21 октября в Израиле ожидается сильный дождь, в основном на юге страны, но также и в центре. Существует также опасность внезапных наводнений на востоке страны.



Во второй половине дня дождь прекратится.



Прогнозируемая температура воздуха: Иерусалим 15-24, Тель-Авив 21-26, Хайфа 20-24, Цфат 21-21, Кацрин 16-27, Тверия 19-30, Назарет 17-25, Афула 18-28, Бейт-Шеан 19- 31, Лод 19-27, Ашдод 19-26, Эйн-Геди 25-31, Беэр-Шева 16-29, Мицпе-Рамон 17-23, Эйлат 23-33.