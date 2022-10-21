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Прогноз: сильный дождь утром на юге и в центре, опасность наводнений
21.10.2022 06:50 Аркадий Бочаровский

Прогноз: сильный дождь утром на юге и в центре, опасность наводнений

Утром 21 октября в Израиле ожидается сильный дождь, в основном на юге страны, но также и в центре. Существует также опасность внезапных наводнений на востоке страны. 

Во второй половине дня дождь прекратится. 

Прогнозируемая температура воздуха: Иерусалим 15-24, Тель-Авив 21-26, Хайфа 20-24, Цфат 21-21, Кацрин 16-27, Тверия 19-30, Назарет 17-25, Афула 18-28, Бейт-Шеан 19- 31, Лод 19-27, Ашдод 19-26, Эйн-Геди 25-31, Беэр-Шева 16-29, Мицпе-Рамон 17-23, Эйлат 23-33.

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