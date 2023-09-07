



Прогноз погоды: жара продолжится



Сегодня волна жары в Израиле продолжится: она будет преобладать на большей части территории страны, в прибрежной полосе будет жарче обычного, тепловые нагрузки будут сильными.



Ночь будет ясная, теплая и сухая.



Тепловые нагрузки: от умеренных до сильных в горах и на прибрежной равнине, сильные - в Ха-Шфела и на севере Негева, от сильных до экстремальных - в долинах на севере, в Иорданской долине, на Мертвом море и в Арава.



Прогнозируемые температуры на сегодня и сегодняшнюю ночь:

Кирьят-Шмона 37-22, Кацрин 35-19, Цфат 32-22, Тверия 40-22, Нацерет 34-24, Хайфа 33-24, Тель-Авив 34-24, Иерусалим 35-25, Ашкелон 32-25, Беэр-Шева 38-23, Эйлат 42-31.