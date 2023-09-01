



Прогноз: Израильтянам обещают снижение температуры



Сегодня погода в Израиле будет от частично облачной до ясной. Произойдет небольшое понижение температуры, в основном в горах и в глубине страны.



В субботу произойдет еще одно небольшое понижение температуры, и она вернется к нормальным для этого сезона значениям. По всей стране будет ощущаться ослабление тепловой нагрузки.



Температура воздуха в Тель-Авиве - 32-25 градусов, в Беэр-Шеве - 35-22, Иерусалиме - 32-22, Хайфе - 28-25, Ашдоде - 31-24, Тверии - 37-24.

