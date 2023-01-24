



Прогноз: если начнется война, Ливан накроют тысячи снарядов в день

Если начнется полномасштабная войну между Израилем и "Хизбаллой", артиллерия ЦАХАЛа будет обстреливать Ливан тысячами снарядов в день.



Такое мнение в интервью The Jerusalem Post высказал командующий, отвечающий за подготовку офицеров артиллерии сухопутных войск, подполковник ЦАХАЛ Эль-Хай Коэн.



По его словам, то, что сегодня классифицируется как "артиллерия", полностью отличается от традиционного определения. Войска включают в себя атакующие и разведывательные дроны. Сухопутные войска Коэна имеют гораздо большую дальность действия, высокоточное оружие и повышенную маневренность, чем в прошлом, что радикально меняет их способности на поле боя.



"Мы готовим артиллерийские кадры, следующих командиров, это большая ответственность. В сражении, которое мы представляем себе как следующую войну, огневая мощь артиллерии будет иметь решающее значение. Трудно осмыслить весь спектр наших огневых возможностей. В следующей войне он не "просто" подскочит на 100%, он станет сердцевиной любого нового крупного конфликта", - отметил он,



Коэн предупредил "Хизбаллу" о том, что израильская артиллерия сокрушит террористическую организацию в случае войны.



"Мы готовы на всех фронтах, в том числе против ХАМАСа, однако с точки зрения артиллерии самый большой конфликт, к которому ей нужно быть готовой, — это конфликт с "Хизбаллой", - отметил он.



