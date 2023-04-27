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Профессор Тель-Авивского университета обвинен в педофилии
27.04.2023 21:53 Алина Груднева

Профессор Тель-Авивского университета обвинен в педофилии

Профессору Тель-Авивского университета предъявлено обвинение в педофилии.

Об этом сообщает 13-й канал.

Уточняется, что расследование было начато около года назад после поступления жалобы из Канады от 14-летней девочки, которая общалась с кем-то в Израиле через интернет.

Она была подана в отдел онлайн-преступлений. В ходе расследования выяснилось, что компьютер, через который переписывались с девочкой, принадлежит профессору Тель-Авивского университета, который также является заведующим кафедрой. Его личность не раскрывается.

Мужчину арестовали. Подозреваемый отрицал какую-либо связь с делом, однако в ходе обыска на его компьютере нашли 70 файлов, содержавших изображения несовершеннолетних, занимающихся сексом со взрослыми, и другие фото интимного характера.

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