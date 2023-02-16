



Профессор Тегеранского университета осужден за антиправительственную пропаганду

Иранский суд приговорил влиятельного профессора социологии Саида Мадани Гахфарохи к восьми годам тюремного заключения, сообщил сегодня журналистам его адвокат.



62-летний Мадани, опубликовавший книги на такие темы, как проституция, насилие в отношении женщин, жестокое обращение с детьми и наркомания в Иране, находится в заключении с мая прошлого года.



"Мой клиент был приговорен к восьми годам лишения свободы за создание враждебной группы и к одному году за пропаганду против системы", — сообщил его адвокат Махмуд Бехзадирад, добавив, что приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.



Мадани, профессор Тегеранского университета имени Алламе Табатабаи, ранее несколько раз арестовывался и с 2011 года отбывал шестилетний тюремный срок.



С середины сентября Иран сотрясает волна протестов, вызванных смертью в заключении 22-летней Махсы Амини, которую обвинили в нарушении дресс-кода Исламской Республики для женщин.



"Поскольку мой клиент находится в тюрьме, некоторые чиновники консультировались с ним, чтобы найти способы справиться с насилием", которое вспыхнуло во время протестов, — говорит Бехзадирад.



В начале этого месяца Мадани опубликовал из тюрьмы анализ протестного движения, в котором он написал, что оно представляет собой "видение будущего Ирана".