



Профессор из США: "За атакой на Рушди может стоять "Моссад"

Надер Хашеми, директор Центра ближневосточных исследований Денверского университета, предположил, что нападение на известного писателя Салмана Рушди могло быть организовано израильской спецслужбой "Моссад".



Об этом Хашеми заявил в интервью Негару Мортазави, ведущему иранского подкаста, сообщает Jerusalem Post.



Обсуждая нападения, Хашеми выделил два основных момента. Первый, по словам профессора, заключается в том, что Иран хотел отомстить США за ликвидацию Касема Сулеймани.



Вторая версия, по словам Хашеми, заключается в том, что напавший на Рушди, Хади Матар, был убежден совершить нападение агентом Моссада, маскирующимся под оперативника или сторонника КСИР.



"Другая возможность, которую я на самом деле считаю гораздо более вероятной, заключается в том, что этот молодой парень, Хади Матар, общался в интернете с кем-то, кто утверждал, что является членом или сторонником КСИР, и "заманил" его совершить нападение на Салмана Рушди и так далее… Лицо, утверждающее, что оно связано с Исламской Республикой Иран , могло быть оперативником "Моссада", - утверждает Надер Хашеми.



Хашеми предположил, что мотивом проведения Израилем операции под ложным флагом была активизация противодействия продолжающимся усилиям мировых держав по возрождению ядерного соглашения с Ираном 2015 года.