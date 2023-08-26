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Проехал на красный свет: лобовое машины Бен-Гвира
26.08.2023 07:43 Аркадий Бочаровский

Проехал на красный свет: лобовое машины Бен-Гвира


В пятницу 25 августа машина министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира столкнулась с другим автомобилем на перекрестке Гива Царфатит в Иерусалиме. По словам источников, знакомых с деталями, автомобиль министра проехал на красный свет, несмотря на то, что он находился не в оперативной поездке, а направлялся на телевизионное интервью.

В результате аварии, произошедшей около 15:00, пострадавших нет, поэтому дело будет расследоваться с точки зрения нарушений дорожного движения, а не криминала. Следует отметить, что автомобиль  министра имеет право подавать звуковой сигнал и пересекать перекресток на красный свет только при условии оперативной необходимости, чего, как уже было сказано, в данном случае не произошло. 

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