



Проехал на красный свет: лобовое машины Бен-Гвира



В пятницу 25 августа машина министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира столкнулась с другим автомобилем на перекрестке Гива Царфатит в Иерусалиме. По словам источников, знакомых с деталями, автомобиль министра проехал на красный свет, несмотря на то, что он находился не в оперативной поездке, а направлялся на телевизионное интервью.



В результате аварии, произошедшей около 15:00, пострадавших нет, поэтому дело будет расследоваться с точки зрения нарушений дорожного движения, а не криминала. Следует отметить, что автомобиль министра имеет право подавать звуковой сигнал и пересекать перекресток на красный свет только при условии оперативной необходимости, чего, как уже было сказано, в данном случае не произошло.