Продолжение скандала: владелица "Дождя" в слезах попросила диктора вернуться
Владелица российского оппозиционного телеканала "Дождь", который накануне попал в скандальную.ситуацию из-за заявления диктора Алексея Коростелева о помощи российским мобилизованным, записала видеообращение и расплакалась на камеру.
Этот видеоролик Наталия Синдеева разместила в своем Инстаграме и сообщила, что увольнение Коростылева было ошибкой и призвала его и еще ряд сотрудников вернуться.
"Возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно, не будет телеканала. Но не нужно будет это никому тогда", – сказала она.
При этом Синдеева отметила, что “другие сотрудники канала с ее заявлением могут не согласиться”, и добавила, что “у них есть право вести себя так, как они считают нужным”.
"Это была ошибка, а никакого злого умысла. И украинцы могут нас за это не простить. Но это – ошибка", — сказала владелица "Дождя".
Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал ТК "Дождь"
Латвия лишила телеканал "Дождь" лицензии на вещание.