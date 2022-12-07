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Продолжение скандала: владелица "Дождя" в слезах попросила диктора вернуться
07.12.2022 23:09 Наталья Богинская

Продолжение скандала: владелица "Дождя" в слезах попросила диктора вернуться

Владелица российского оппозиционного телеканала "Дождь", который накануне попал в скандальную.ситуацию из-за заявления диктора Алексея Коростелева о помощи российским мобилизованным, записала видеообращение и расплакалась на камеру.

Этот видеоролик Наталия Синдеева разместила в своем Инстаграме и сообщила, что увольнение Коростылева было ошибкой и призвала его и еще ряд сотрудников вернуться.

"Возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно, не будет телеканала. Но не нужно будет это никому тогда", – сказала она.


При этом Синдеева отметила, что “другие сотрудники канала с ее заявлением могут не согласиться”, и добавила, что “у них есть право вести себя так, как они считают нужным”.

"Это была ошибка, а никакого злого умысла. И украинцы могут нас за это не простить. Но это – ошибка", — сказала владелица "Дождя".

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