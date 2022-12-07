



Продолжение скандала: владелица "Дождя" в слезах попросила диктора вернуться

Владелица российского оппозиционного телеканала "Дождь", который накануне попал в скандальную.ситуацию из-за заявления диктора Алексея Коростелева о помощи российским мобилизованным, записала видеообращение и расплакалась на камеру.



Этот видеоролик Наталия Синдеева разместила в своем Инстаграме и сообщила, что увольнение Коростылева было ошибкой и призвала его и еще ряд сотрудников вернуться.



"Возможно, после этого заявления все разрушится. И, возможно, не будет телеканала. Но не нужно будет это никому тогда", – сказала она.