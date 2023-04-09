



Продлен срок задержания сторонника ХАМАСа, подстрекавшего в соцсетях

Окружной суд в Иерусалиме сегодня продлил срок содержания под стражей Мухаммада Басили - сторонника ХАМАСа, опубликовавшего 7 подстрекательских постов в социальных сетях.



"Значительная часть войны с терроризмом происходит в социальны сетях. Они являются основными генераторами терроризма и подстрекательства. Вот почему я поручил полиции отслеживать и арестовывать как можно больше онлайн-подстрекателей", — заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

